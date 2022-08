La Repubblica ceca ha annunciato la convocazione di una riunione urgente dei ministri dell’Energia dell’UE

(AGENPARL) – Roma, 26 agosto 2022 – La Repubblica ceca che presiede l’UE convocherà una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia dell’UE. Lo ha affermato il premier Petr Fiala sulla sua pagina Twitter.

Po dohodě s @vonderleyen svoláme jako předsednická země EU urychlené jednání Rady ministrů pro energetiku, které se bude věnovat konkrétním mimořádným opatřením k řešení energetické situace. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022

«In accordo con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, noi [la Repubblica ceca], in qualità di Presidenza dell’UE, convocheremo urgentemente una riunione del Consiglio dei ministri sulle questioni energetiche”, ha affermato Fiala. “Questo incontro prenderà in considerazione misure di emergenza specifiche per affrontare la situazione energetica [dell’attuale comunità]».

In precedenza, il primo ministro ha affermato che Praga sta valutando la possibilità di tenere un incontro.

Il ministro della Giustizia ceco Pavel Blazek, parlando venerdì alla camera bassa del parlamento della repubblica, ha affermato che il rapido aumento dei prezzi dell’energia nell’Unione europea minaccia l’esistenza della comunità e mette in pericolo, in particolare, il sistema politico che si è formato in Repubblica Ceca. Se la situazione peggiora per i consumatori nazionali, prevede la possibilità di un ripetersi di eventi rivoluzionari nella repubblica, simili a quelli che hanno portato alla rimozione del Partito Comunista in Cecoslovacchia nel novembre 1989. “Se la crisi energetica non si risolve, allora il sistema politico di questo Paese è minacciato (Repubblica Ceca) Se non si trova una soluzione [alla crisi] a livello europeo, l’UE in quanto tale sarà minacciata”, ha affermato Blazek.

