Hera: conclusa la riparazione dell’acquedotto in via Pietrasanta

[nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 agosto, si è verificato il danneggiamento di una tubatura della rete acquedottistica in via Pietrasanta, in zona Morane.]

Il guasto è stato causato dalle operazioni di posa della fibra ottica da parte di un’azienda terza che, nel corso degli scavi, ha danneggiato in modo consistente la tubatura.

I tecnici di Hera si sono subito recati sul posto e hanno dato avvio alle operazioni di pronto intervento, operando sulle valvole a monte e a valle del tratto interessato dalla rottura così da isolarlo e consentirne la riparazione.

I lavori di ripristino della rete sono proseguiti anche durante la notte, e nelle primissime ore del mattino la situazione è tornata alla normalità per tutte le utenze.

