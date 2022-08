(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Energia: Prestigiacomo: “La mia prima proposta sarà un impianto fotovoltaico sul tetto di ogni casa”

“Un impianto fotovoltaico sul tetto di ogni casa e di ogni condominio: sarà questo il primo progetto di legge che presenterò al Senato se gli elettori voteranno per me e per Forza Italia il 25 settembre. L’indipendenza energetica, ottenuta soprattutto utilizzando di più e meglio le fonti rinnovabili, deve rappresentare l’elemento qualificante del nuovo governo di centrodestra. Non è una ipotesi irrealizzabile, occorre lavorare in concreto per consentire la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel tetto di ogni casa e perché le nuove costruzioni sin dalla progettazione siano pensate e realizzate per essere energeticamente autosufficienti. Ciò è possibile nel rispetto dei vincoli architettonici anche nei nostri centri storici e soprattutto riducendo al minimo la burocrazia, incentivando l’istallazione e detassando la produzione di energia elettrica. L’Italia si deve proiettare nei futuro sostenibile non con i divieti ma con provvedimenti che mettono assieme virtuosamente ambiente e sviluppo”. Lo dichiara in una nota Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia.

