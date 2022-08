(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Energia: Becchetti (Lega): “Sostegni a famiglie e imprese contro il caro bollette”

“Per arginare l’emergenza bollette, la Lega farà sicuramente la sua parte anche votando un provvedimento d’urgenza presentato dall’attuale governo, che possa far fronte ad aumenti potenzialmente devastanti per famiglie e imprese”. Lo dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore della Lega a Roma e candidato nel collegio proporzionale di Roma 3. “Proprio per il forte legame che il nostro partito ha con il territorio, da tempo raccogliamo in città le richieste di aiuto che arrivano da tutte le categorie. Bisogna intervenire per evitare un salasso economico e una crisi sociale. A Roma in particolare, oltre alle famiglie, potrebbe andare in forte sofferenza tutto il tessuto economico legato al commercio, con migliaia di esercenti che potrebbero essere costretti a chiudere mettendo a rischio numerosi posti di lavoro. Tutto questo va scongiurato. E non solo: il peso delle bollette rende più gravose anche altre spese, come quelle per i nostri animali domestici, che sono parte della famiglia. In prospettiva bisognerà immaginare forme di sostegno soprattutto agli anziani che vivono da soli con un cane o un gatto”, conclude.