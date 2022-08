(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

*Elezioni: Madia (Pd), prioritario migliorare la vita di donne, famiglie e giovani*

“La maggior parte delle persone vivono nel timore di scivolare indietro, di non farcela e di non poter garantire ai figli un futuro sicuro. In questa campagna urlata, io voglio starci parlando di come migliorare la vita anzitutto di donne, famiglie e giovani”.