CS – LEGA, DOMANI A TORTORETO PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI ANTONIO ZENNARO ALLE POLITICHE

LEGA, DOMANI A TORTORETO PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI ANTONIO ZENNARO ALLE POLITICHE

TORTORETO, 26 AGO – Parte da Tortoreto la campagna elettorale sul territorio del deputato Antonio Zennaro, candidato per la Lega- Salvini Premier al Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati. Domani, sabato 27 agosto alle ore 19, presso il Lido La Capannina, Lungomare Sirena 15, si terrà la presentazione della sua candidatura insieme al coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo, agli iscritti e agli amministratori della Lega in Abruzzo. L’incontro sarà anche occasione per illustrare agli elettori il bilancio delle attività parlamentari di questi quattro anni di Antonio Zennaro come rappresentante dell’Abruzzo a Roma. La cittadinanza è invitata a partecipare.