Com.stampa – ELEZIONI: BOCCIA, IN PUGLIA OSPITALI NON INGENUI. LA DIFENDEREMO DAL “SACCO” DELLA DESTRA

ELEZIONI: BOCCIA, IN PUGLIA OSPITALI NON INGENUI. LA DIFENDEREMO DAL “SACCO” DELLA DESTRA

In Puglia puntare su “storie pugliesi è stata la scelta di un partito-comunità. Dietro ogni nome ci sono storie di battaglie collettive per la Puglia. Il Pd ha chiesto di continuare questo straordinario cambiamento iniziato nel 2004 con la primavera pugliese. Vogliamo continuare a dimostrare alle destre anti-meridionali del Nord come la Lega e a quelle anti europee come quella di Fitto e Meloni che si può modernizzare e vincere. Tra i nostri avversari politici, invece, vedo la solita destra arraffona che calpesta il Sud. Per anni Berlusconi ha utilizzato i voti pugliesi per poi fare politiche contro il sud guidate da Tremonti, che ora torna grazie a Meloni e Fitto. La storia si ripete con leader diversi. Salvini e Meloni offendono e calpestano la Puglia e i pugliesi candidando estranei. I pugliesi sono ospitali ma non ingenui e sanno riconoscere chi difende la regione da chi la saccheggia”. Il segretario della Cgil Puglia Pino Gesmundo, “ha posto temi molto seri che condivido. Per la Puglia sono fondamentali gli investimenti nell’innovazione tecnologica e il binomio ambiente-agricoltura. Da un lato dobbiamo completare i processi di bonifica di tutte le vecchie aree inquinate e dall’altro completare gli investimenti sia per il mare sia per la terra, e per l’acqua destinata agli agricoltori. E ci sono anche le sperimentazioni sull’idrogeno e l’accompagnamento della trasformazione nei distretti industriali”. Così Francesco Boccia, capolista al Senato del PD in Puglia, in un’intervista a Repubblica Bari.