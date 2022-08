Caso Ruberti, Ciocchetti (FDI): la casa di vetro si è trasformata in Suburra, Zingaretti si dimetta

(AGENPARL) – Roma, 26 agosto 2022 – Perché PD non interviene?

“Da porto delle nebbie a casa di vetro, cosi Zingaretti voleva far diventare la Regione Lazio all’inizio della sua prima legislatura. Ma quale casa di vetro? Ma quale trasparenza? Sono passati quasi dieci anni e ci ritroviamo di fronte a una sorta di “Suburra”, un sistema poco trasparente che solleva più di qualche domanda tra i cittadini. Il caso ‘Ruberti’ è solo l’ennesimo scandalo che colpisce Zingaretti, da sempre circondato da un’aura di infallibilità e di purezza a fargli da scudo. Ma non è cosi, e il “Il Re è nudo!”. Di fronte ai gravi fatti emersi in questi giorni sulla stampa, per una volta ci metta la faccia e si dimetta immediatamente dalla carica di presidente della Regione Lazio”.

“Grave poi che la classe dirigente del Pd si giri dall’altra parte e finga di non vedere cosa succede nel Lazio, evitando di adottare i dovuti provvedimenti che forse, vista la campagna elettorale, ritiene possano nuocere all’immagine del partito”.

Lo dichiara l’esponente di Fdi Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6.