Elezioni: Lepri (Pd), assegno unico molto meglio delle leggi Orban

“Orban ha fatto leggi per tenere le donne a casa, pensate come angelo del focolare. Piace a Salvini, che oggi lo elogia in un’intervista a La Stampa. A noi invece non piace, e abbiamo fatto altro. Su iniziativa del PD, in questa legislatura abbiamo realizzato una riforma epocale, l’Assegno unico e universale per i figli. Che non disincentiva il lavoro femminile, anzi lo premia. Che sostiene i genitori in base al numero di figli, non del loro stato civile. Che non guarda più se lavori o meno e se sei dipendente o autonomo. Che non disincentiva più, anzi, chi di figli ne fa diversi. Insomma una riforma per tutti, rispettosa delle scelte individuali ma chiaramente orientata a favorire le famiglie, la natalità e la genitorialità. Con l’Assegno unico per i figli abbiamo dunque adottato una misura che ci mette al pari di nazioni come Germania e Gran Bretagna. Altro che Orban”.

Lo dichiara l’onorevole Stefano Lepri, estensore e relatore della relativa legge delega.

Roma, 25 agosto 2022