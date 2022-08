Usa, Fauci sul lockdown: «Non abbiamo chiuso. Volevamo fare una pausa». Ed in Italia?

(AGENPARL) – Roma, 24 agosto 2022 – Il direttore uscente del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, ha dichiarato martedì a “Your World” di FNC di non essere responsabile dei lockdown per il COVID.

Il presentatore di “Your World” di FNC, Neil Cavuto, ha detto: «Avevi detto un certo numero di volte, dottore, anche in questo show, che la tua risposta al COVID potrebbe non essere stata perfetta, ma è stata in tempi veloci inquanto dovevi prendere quelle decisioni. Quindi, guardando indietro ad alcune di quelle decisioni, comprese le maschere – prima ti sei opposto e poi le hai approvate vista la gravità dell’epidemia stessa nonchè la chiusura totale di un’intera economia americana. Rimpiangi il lockdown, il blocco totale ha peggiorato le cose?

Fauci ha risposto: «No, non lo so, Neil. E in effetti, penso che dobbiamo assicurarci che i tuoi ascoltatori capiscano, non ho chiuso nulla. C’era molta considerazione nella task force della Casa Bianca sul fatto che stavamo raggiungendo un punto in cui gli ospedali come a New York City e in altri luoghi erano talmente sovraffollati che stavano raggiungendo il collasso. E quando il dottor Birx ed io abbiamo proposto 15 giorni di tempo per far abbassare la curva attuando dei blocchi parziali per alcuni settori ma non la chiusura totale. Non abbiamo chiuso le cose. Volevamo fare una pausa, se ricorderete la terminologia, per appiattire la curva».

Ed in Italia?

Bisognerebbe farsi raccontare più volte come è andata, forse ci avvicineremo alla verità. Soltanto i grandi bugiardi hanno una memoria rispettabile….