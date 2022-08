Svizzera: Schiavone e Ricciardi a Mattmark sabato 27 Agosto 2022

(AGENPARL) – Roma, 24 agosto 2022 – Sabato 27 agosto, Michele Schiavone, candidato al Senato per il Partito democratico in Europa, e Toni Ricciardi, candidato del Pd alla Camera in Europa, a Mattmark (Svizzera francese) parteciperanno alla cerimonia promossa dal Comitato organizzatore per ricordare il 47esimo Anniversario della tragedia che causò la morte di 56 lavoratori italiani, 23 svizzeri e altri lavoratori di altre nazionalità.

47esimo Anniversario della tragedia di Mattmark, nella Svizzera francese. Alle 17.15 di lunedì 30 agosto 1965 una enorme frana di roccia e ghiaccio precipitò dal sovrastante ghiacciaio dell’Allalin sulle baracche del cantiere per la costruzione della diga.

Morirono 56 lavoratori italiani, 23 svizzeri e altri lavoratori di altre nazionalità. La provenienza regionale dei caduti rappresenta l’Italia intera da Belluno a Domodossola fino a Lecce, San Giovanni in Fiore e Trapani.

Sabato 27 agosto Michele Schiavone, candidato al Senato per il Partito democratico in Europa, e Toni Ricciardi, candidato per il Pd alla Camera in Europa, parteciperanno alla cerimonia promossa dal Comitato organizzatore formato da Colonia italiana di Briga Naters e dintorni, la Missione Cattolica Italiana del Vallese e l’Associazione ItaliaValais, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Berna e del Consolato Generale d’Italia a Ginevra. Saranno presenti l’Ambasciatore Silvio Mignano, i Consiglieri CGIE eletti in Svizzera, i COMITES, i Rappresentanti delle Istituzioni, Enti e Associazioni, italiane e svizzere.

Programma:

10.30-11,00 Raduno sul piazzale della diga e breve corteo fino al Cippo commemorativo.

11.30 Santa Messa presso il Cippo commemorativo.

Posa della corona floreale in onore delle vittime.

12.00 Discorsi delle Autorità presenti