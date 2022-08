Meeting Rimini, Draghi: tetto a prezzi energia da Ue, mai aumentato tasse, tranne su extraprofitti “per chi ha fatto “utili senza precedenti”

(AGENPARL) – Roma, 24 ago 2022 – Accolto da un lungo applauso dal pubblico del Meeting di CL,il premier Draghi si rivolge ai giovani a Rimini. “Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali: sperate, combattete e costruite Voi siete la speranza della politica”. Poi: “Siamo in un momento estremamente complesso per Italia e Ue”. “Mosca usa gas come arma geopolitica”. “Profonda incertezza”economica,inflazione gravosa su famiglie,imprese”. Molte sfide,”Italia ha tutto quel che serve per affrontarle”.”Invito tutti a andare a votare”. Mosca usa gas come arma geopolitica”, ma coi rigassificatori “l’Italia potrà essere completamente indipendente dal gas russo da autunno 2024″. Prezzi”insostenibili riproporremo tetto prezzi Ue” Posto Italia è in Ue e Nato,”credibilità interna deve andare con quella internazionale. Protezionismo e isolazionismo non coincidono con interesse nazionale”.In 20 anni mai tanta riduzione Debito Pil.Fisco:no condoni,evasione né tollerata né incoraggiata.”Mai aumentato tasse,tranne su extraprofitti “per chi ha fatto “utili senza precedenti”.