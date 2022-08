(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 La Fiaba al Museo

RIVA DEL GARDA – Da mercoledì 24 agosto a domenica 28 agosto, i giorni della Notte di Fiaba, il Museo di Riva del Garda propone orario, tariffe e iniziative dedicati.

L’orario: da giovedì 25 a sabato 27 agosto il Museo sarà aperto dalle 10 alle 22.

Le tariffe: dalle ore 18 di mercoledì 24 agosto fino a domenica 28 agosto saranno ridotte.

Le iniziative:

Alla ricerca dei Tre Moschettieri

In questi giorni le sale del Museo ospiteranno una caccia al tesoro interattiva con QR code “Alla ricerca dei Tre moschettieri”, a cui sono invitati a giocare tutti i piccoli visitatori. L’attività può essere svolta in autonomia in qualsiasi momento durante l’orario di apertura.

I Tre Moschettieri, vent’anni prima

Da giovedì sarà possibile visitare la mostra “I Tre Moschettieri, vent’anni prima”, nella quale sono esposte le opere che hanno partecipato al concorso internazionale di illustrazione della Notte di Fiaba.

Inoltre:

Michelangelo e la Cappella Sistina nei disegni autografi di Casa Buonarroti

Si ricorda che fino al 23 ottobre è esposta al Museo di Riva del Garda la mostra “Michelangelo e la Cappella Sistina nei disegni autografi di Casa Buonarroti”, che per la prima volta espone in Italia una selezione di disegni autografi di Michelangelo provenienti da Casa Buonarroti a Firenze, attraverso i quali viene ripercorso il lungo e complesso processo creativo dell’artista, chiamato a realizzare fra il 1508 e il 1536 la decorazione della Cappella Sistina.

► sito: https://www.museoaltogarda.it