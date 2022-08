IKEA non ha intenzione di vendere attività in Russia e vuole tornare entro due anni

(AGENPARL) – Roma, 24 agosto 2022 – Il rivenditore IKEA non sta cercando un acquirente per affari in Russia e prevede di riaprire negozi e magazzini entro due anni. Circa 700 dipendenti dell’azienda continueranno il loro lavoro.

Magazzini e negozi rimarranno chiusi fino al ritorno del rivenditore in Russia e le fabbriche, se vendute, lasceranno a IKEA il diritto di produrre merci a prezzi concordati in futuro.

IKEA non venderà la sua attività a nessuno in Russia, cosa che non ha mai fatto nemmeno in altri paesi. Il rivenditore prevede di tornare nella Federazione Russa da solo entro un anno o due, dopo il cambiamento della situazione economica e l’allentamento della pressione delle sanzioni. I negozi – le cosiddette scatole blu – prima del ritorno IKEA saranno chiusi, possibilmente affittati l’anno prossimo, mentre l’azienda trattiene circa 700 dipendenti che continueranno a lavorare negli uffici e a lavorare per i colleghi svedesi, riferiscono alcune fonti ben informate

L’azienda, ovviamente, vende le fabbriche a causa delle pressioni della Svezia, ma con la possibilità che in futuro queste fabbriche producano mobili e altri prodotti per i loro ordini a un costo accettabile. La strategia è questa: liberare i magazzini , lasciare i negozi – ma ancora chiusi. Per qualche tempo l’azienda ha i soldi per pagare i dipendenti a cui tiene davvero, IKEA offrirà loro anche opzioni di lavoro alternative o un salario minimo con la prospettiva di tornare nel team dopo l’apertura dei negozi e magazzini ha riferito la fonte.

Il 3 marzo IKEA ha annunciato la sospensione dei processi aziendali IKEA in Russia e Bielorussia. Il 15 giugno si è appreso che l’azienda prevede di tagliare i suoi affari e il personale, oltre a vendere i suoi quattro stabilimenti in Russia. I prodotti IKEA dei magazzini dell’azienda sono stati venduti online per poco più di un mese.