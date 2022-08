COMUNICATO STAMPA: SINDACATO ITAMIL ESERCITO “PALERMO IN OSTAGGIO DELLE BABY GANG. INCREMENTARE LE FORZE DI POLIZIA CON IL SUPPORTO DELL’ESERCITO”.

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 SINDACATO ITAMIL ESERCITO: PALERMO IN OSTAGGIO DELLE BABY GANG. INCREMENTARE LE FORZE DI POLIZIA CON IL SUPPORTO DELL’ESERCITO.

Intollerabili aggressioni a Palermo nei confronti degli operatori della sanitá, degli autisti del trasporto pubblico locale, sul tema sicurezza,siamo preoccupati per le aggressioni e la violenza di azioni malavitose di baby gang, addirittura esisteva un gruppo di criminali che si identificavano invocando il senso d’appartenenza al nome “Arab Zone 90133”. – lo dichiara il Segretario Generale Girolamo Foti del Sindacato Itamil Esercito – il nostro Sindacato si fará’ promotore di sostenere la richiesta avanzata dal Sindaco Roberto Lagalla di Palermo per incrementare le forze di Polizia in campo per contrastare e debellare queste forme di criminalità – prosegue il segretario Foti – noi del Sindacato Itamil riteniamo utile una maggior presenza dei militari dell’Esercito in supporto alle Forze di Polizia. In autunno – conclude la nota- organizzeremo un ciclo di incontri formativi sul territorio di Palermo per diffondere la cultura della legalità.

Palermo 24/8/2022

Il Segretario Generale

Girolamo Foti

Per info www.itamil.org