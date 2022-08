(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Bra presenta il calendario degli eventi di settembre e dell’autunno

Martedì 30 agosto l’anteprima del “Passaggio a Bra” autunnale

I grandi appuntamenti con Bra’s, Da Cortile a Cortile e le Pro loco in Città, ma anche le mostre e le performance artistiche, i concerti e le rassegne musicali, gli incontri d’autore e i Festival dedicati alle immagini e alle arti. Non manca nulla al calendario eventi dell’Autunno a Bra, che verrà presentato in anteprima martedì 30 agosto alle ore 17 a Palazzo Mathis.

Il ricco calendario di appuntamenti del “Passaggio a Bra in tempo d’Autunno” si snoderà in palazzi storici, chiese e piazze dalle atmosfere barocche e accompagnerà le giornate di cittadini e visitatori da inizio settembre ad autunno inoltrato. Dopo la presentazione ufficiale, il programma sarà consultabile sul portale www.turismoinbra.it e sui canali social del Comune di Bra. (em)

Info: Città di Bra – Ufficio Turismo e Cultura

