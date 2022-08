(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Piacenza. Serracchiani a Meloni: hai perso occasione per mostrarti leader

“Una donna, vittima di stupro, si dice disperata perché resa riconoscibile dalla diffusione del video. Cosa che hai fatto anche tu, on. Meloni. Questi sono i fatti. Chiedere scusa sarebbe stato grande gesto di dignità e umanità. Ma tu preferisci buttarla in caciara. Hai perso un’occasione per dimostrare qualità di leader”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

Roma, 23 agosto 2022