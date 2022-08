(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Nutriscore, Rinaldi (Lega), da Hercberg provocazioni inaccettabili, giù le mani da Made in Italy

Roma, 23 ago – “Sconcertante il continuo e sistematico attacco all’agro-alimentare italiano. Non accettiamo lezioni da Serge Hercberg, l’inventore del Nutriscore, un sistema che fin dal principio penalizza fortemente le eccellenze italiane, voluto dai francesi e già ampiamente contestato, che si basa su calcoli algoritmici che non tengono minimamente conto della composizione del cibo, con il paradosso che alimenti altamente elaborati risultano più sani rispetto ai tradizionali prodotti tipici che sono fondamento della dieta mediterranea come l’olio extravergine d’oliva, il Parmigiano, il Pecorino, gli insaccati. È grazie alle abitudini e alle tradizioni agroalimentari millenarie se gli italiani possono vantare longevità fra più elevate al mondo: se qualcuno in Europa pensa di volerci rifilare queste vergognose imposizioni, si sbaglia di grosso. L’Ue, che già vuole metterci gli insetti a tavola, non interferisca sulle eccellenze agroalimentari italiane con le etichette a ‘semaforo’. La Lega al Parlamento Europeo continuerà a dare battaglia su questo fronte e mi auguro che tutti i rappresentanti eletti, di ogni partito, facciano sentire forte la propria voce a difesa del Made in Italy”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega.