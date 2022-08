FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO_Cerimonia di inaugurazione

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 FIERA CAMPIONARIA MONDIALE DEL PEPERONCINO 2022: TUTTO PRONTO PER LA GRANDE INAUGURAZIONE!

Tutto pronto per l’avvio dell’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino!

L’inaugurazione dell’evento è in programma mercoledì 24 agosto alle ore 19 con appuntamento a Piazza Mazzini dove cittadini, turisti e autorità si ritroveranno per dare il via alla cerimonia che prevede il taglio del nastro ufficiale al Chiostro di Sant’Agostino con successiva visita all’esposizione campionaria di varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo.

A seguire il corteo, transitando tra gli stand della manifestazione in Piazza Oberdan e Piazza Mazzini, salirà verso Piazza Vittorio Emanuele II per poi recarsi in Piazza C. Battisti dove si avrà un altro taglio del nastro, questa volta per aprire ufficialmente la grande novità dell’edizione 2022, “Piazza Sapori Italiani” realizzata in collaborazione con Blumen SpA.

La cerimonia si concluderà presso “Spazio Italia” in Piazza C. Battisti con gli interventi del Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani, e delle autorità.