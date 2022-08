Cuneo | Cinema Monviso: programmazione spettacoli dal 24 agosto a 8 settembre 2022

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Cinema Monviso: programmazione spettacoli dal24 agosto a 8 settembre 2022

Trasmetto la programmazione del Cinema Monviso [Via XX Settembre n.14 – Cuneo]

Giorno

Titolo

Mercoledì 24 agosto

Chiuso per riposo settimanale

Giovedì 25agosto

21,30

Giorni d’estate

(prima visione)

Venerdì 26 agosto

21,30

Giorni d’estate (prima visione)

Sabato 27 agosto

21,30

Giorni d’estate (prima visione)

Domenica 28 agosto

21,30

Giorni d’estate (prima visione)

Lunedì 29 agosto

21,30

Giorni d’estate (prima visione)

Martedì 30 agosto

21,30

Giorni d’estate (prima visione)

Mercoledì31 agosto

Chiuso per riposo settimanale

Giovedì 1 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Venerdì 2 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Sabato 3 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Domenica 4 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Lunedì 5 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Martedì 6 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Mercoledì 7 settembre

Chiuso per riposo settimanale

Giovedì 8 settembre

Un’ombra sulla verità (prima visione)

Il programma può subire variazioni

Per ulteriori informazioni: