CS – RAPINA A MOSCIANO, ZENNARO (LEGA): “PAURA TRA I CITTADINI, TEMA SICUREZZA SEMPRE PRIORITARIO PER LA LEGA”

RAPINA A MOSCIANO, ZENNARO (LEGA): "PAURA TRA I CITTADINI, TEMA SICUREZZA SEMPRE PRIORITARIO PER LA LEGA"

MOSCIANO S.A. 23 AGO – “Grave episodio di violenza e criminalità che irrompe nella vita di un anziano e che risulta non essere il primo messo in atto dai malviventi nella zona circostante. Tutta la mia solidarietà va all’imprenditore agricolo e al corpo dei Carabinieri, che stanno scrupolosamente svolgendo le indagini. La sicurezza dei territori, dei cittadini e delle comunità locali sono la precondizione per il rilancio e la valorizzazione dei piccoli centri. Per la Lega rimane prioritaria la necessità di rafforzare gli operatori delle forze dell’ordine attraverso, fin dalla prossima legge di Bilancio, un piano straordinario di assunzioni, maggiori dotazioni organiche, così come una maggiore estensione del Taser, introdotto grazie al lavoro della Lega al Governo.” dichiara il deputato Antonio Zennaro (Lega), candidato alla Camera in provincia di Teramo alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

“Siamo tutti preoccupati per quanto accaduto a Mosciano, la nostra è una comunità che ripone negli anziani, così come nei giovani, una grande ricchezza che va tutelata. Confido nelle forze dell’ordine per la risoluzione del caso e per l’arresto dei tre banditi, di cui non sono ancora chiare le origini” aggiunge Simona Cardinali, consigliere regionale della Lega.

