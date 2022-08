Usa, Le scuole e le università si preparano ai focolai di vaiolo delle scimmie

(AGENPARL) – Roma, 22 agosto 2022 – Le scuole elementari e le università si stanno preparando a potenziali focolai di vaiolo delle scimmie con la chiusura dell’estate e l’avvicinarsi delle sessioni autunnali.

Sebbene il vaiolo delle scimmie si sia diffuso quasi esclusivamente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (14.000 casi confermati negli Stati Uniti), i funzionari sanitari temono che il virus si diffonda oltre la comunità LGBTQ e nella popolazione generale, con gli studenti delle scuole elementari e universitari che sono i più vulnerabile.

Scrive il quotidiano The Hill «Dato che epidemiologi e funzionari della sanità pubblica stanno osservando e imparando in tempo reale, se la trasmissione può avvenire da un contatto fisico più casuale, il virus è maturo per diffondersi nella popolazione generale. Le sottopopolazioni più vulnerabili sono i membri più giovani della società: bambini piccoli, scolari e giovani adulti al college. I bambini piccoli e gli immunodepressi rimangono a più alto rischio di esiti negativi».

L’articolo di The Hill prosegue «I bambini piccoli hanno una naturale propensione a giocare e toccarsi. Se uno di questi bambini viene infettato dal vaiolo delle scimmie, possono generare un focolaio locale con gli altri bambini e i loro insegnanti. Molti di questi bambini si impegnano in contatto fisico come il wrestling giocoso. Tali attività sono innate. Tentare di limitare o prevenire tale contatto fisico non solo è futile, ma potrebbe essere dannoso per il loro sviluppo».

Data l’offerta limitata e l’attenzione specifica alla comunità LGBTQ, vaccinare tali popolazioni contro il vaiolo delle scimmie sarebbe quasi impossibile a questo punto, portando vari distretti scolastici e college a sviluppare il proprio piano. Proprio la scorsa settimana, la Penn State ha pubblicato la propria guida sul vaiolo delle scimmie, in cui ha sottolineato che «chiunque è a rischio al vaiolo delle scimmie».

«Incoraggiamo vivamente gli studenti a conoscere il vaiolo delle scimmie e ad adottare misure per proteggersi. Monkeypox è un’infezione virale diffusa principalmente attraverso contatti ravvicinati prolungati. Non è un’infezione a trasmissione sessuale (STI) e chiunque può essere a rischio, indipendentemente dal sesso o dall’orientamento sessuale. I sintomi più comuni del vaiolo delle scimmie includono febbre, eruzioni cutanee e linfonodi ingrossati”.

L’Università del Delaware e la Drexel University hanno pubblicato le proprie linee guida.

I leader degli studenti LGBTQ temevano principalmente che la preparazione al vaiolo delle scimmie potesse aumentare le critiche e incoraggiato le scuole ad «affrontare il virus frontalmente, in modo simile a come hanno risposto al COVID, pur riconoscendo che i virus sono molto diversi», secondo il Philadelphia Inquirer .

«Penso che gran parte della preoccupazione riguardi meno il virus stesso e più il panico morale omofobo che sta iniziando» ha affermato Eitan Runyan, presidente della Temple University Queer Student Union.