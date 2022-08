(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 SERBIA-KOSOVO, PETTARIN (MISTO): ATTENZIONE RESTI ALTA

“Come volevasi dimostrare, i colloqui di ieri a Bruxelles tra i leader di Serbia e Kosovo non hanno portato agli esiti sperati. L’errore più grande che l’UE ora possa fare è pensare che il tempo possa sanare le tensioni. Bene, quindi, proseguire i dialoghi, ma l’attenzione nei Balcani resti altissima. Non possiamo assolutamente permetterci escalation e lasciare che la Russia riesca nel suo intento di spostare l’attenzione dall’Ucraina. Ribadisco, al contempo, la necessità di accelerare il processo di allargamento dell’UE ai Balcani Occidentali, l’unico modo per stabilizzare definitivamente l’area”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.