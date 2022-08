(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 ELEZIONI, BARBERA(PRC): “UNIONE POPOLARE ANCHE A ROMA E LAZIO”

“Eccetto sorprese, anche a Roma e in tutto il Lazio sarà presente la lista” Unione Popolare con de Magistris” che abbiamo promosso con diverse forze sociali e politiche antiliberiste. Questa mattina, insieme a un folto gruppo di attivisti, abbiamo presentato alla Corte d’Appello di Roma le oltre diecimila firme raccolte in tutto il territorio del Lazio, superando di gran lunga quelle minime richieste dalla legge. Molti ci davano spacciati ma, come in tutto il Paese, siamo riusciti a raccogliere le firme necessarie grazie a una mobilitazione straordinaria e commovente dei nostri militanti e dei cittadini avvenuta in appena dieci giorni. Oltre mille firme al giorno. Tutto ciò, nonostante la vergognosa decisione di chi ci ha voluto costringere a questo antidemocratico e vergognoso tour de force in pieno agosto, in un periodo in cui gli elettori si spostano per loro vacanze. Scelta forse non casuale, visto che siamo l’unica vera lista che si oppone coerentemente alle politiche guerrafondaie e liberiste che sono state condivise dalla stragrande maggioranza del Parlamento, anche da chi, per ragioni di natura meramente elettorale, ha provato a differenziarsi in questi ultimi due mesi. Tutti sanno che ci aspetta un autunno tragico dal punto di vista economico e sociale a causa degli effetti di ritorno delle sanzioni contro la Russia e della dinamiche speculative che nessuno ha voluto contrastare. Noi siamo pronti a rappresentare il malessere sociale contro quella classe politica che sta affondando il nostro Paese al fine di costruire un’alternativa di società basata sulla Pace e sulla giustizia sociale”. È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.