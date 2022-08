(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 CARLASSARE, VANIN (M5S): DIFENDEVA COSTITUZIONE, GRANDE ESEMPIO PER DONNE

Roma, 21 agosto – “Con la professoressa Lorenza Carlassare, scomparsa oggi, ci lascia una grande costituzionalista che intendeva e difendeva la nostra Carta non solo come fondamento storico della nostra comunità nazionale ma anche come faro valoriale sempre attuale per l’azione dei governi. Ricordo a tal proposito la sua difesa dalla natura incontestabilmente pacifista della nostra Costituzione e le sue riflessioni sulle posizioni del governo italiano rispetto alla guerra in Ucraina. Per le donne è stata un grande esempio, e proprio il M5S aveva proposto la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica nel 2014. Resterà per sempre un importante riferimento morale e professionale proprio per il suo rigore e la sua coerenza con i valori della nostra costituzione.

Lo dichiara la senatrice veneta del Movimento 5 Stelle Orietta Vanin.

__________________

Movimento 5 Stelle