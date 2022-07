Comunicato stampa. 26 luglio spaccio di sostanza stupefacente, una persona denunciata

(AGENPARL) – mar 26 luglio 2022 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

NOTA: per la divulgazione. 26 luglio 2022

CONTATTO: Magg. Marco D’Angelo (Cp. CC Tonara).

COMUNICATO STAMPA

Compagnia CC Tonara

Stupefacenti.

Nella serata del giorno 27/06/2022 i Carabinieri della Stazione di Belvì (NU), impegnati in attività di repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito alla competente Procura di Lanusei un soggetto trovato nella disponibilità di ingenti quantità di stupefacenti. In particolare i Carabinieri, di pattuglia nel Comune di Seulo (SU), riscontravano un forte odore di marijuana proveniente da un immobile utilizzato come magazzino. In seguito a perquisizione rinvenivano, al piano primo ed al piano secondo, oltre a mobilio vario ed arnesi da lavoro e carni, nr. 49 scatole piene di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il cui peso si può apprezzare in più di kg 50. L’uomo è stato perciò deferito alla Procura di Lanusei (SU) per il reato di spaccio, atteso che la sostanza era pronta per il traffico.

Il servizio svolto da parte dei Carabinieri è stato il risultato di un costante controllo del territorio con un sostanziale approccio pratico per garantire la sicurezza ai cittadini.