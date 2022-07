Comunicato Stampa n. 2 del 22.07.2022

(AGENPARL) – ven 22 luglio 2022 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 22 luglio 2022

COMUNICATO STAMPA

Esagitato all’interno di un locale aggredisce la gente ed un poliziotto: arrestato dalla Polizia di Stato.

Nelle prime ore del mattino del 22 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo argentino per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, alle ore 03.20, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in un locale da ballo del Lungomare Tintori, poiché al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata per un litigio al suo interno.

Giunti sul posto i poliziotti, dopo aver individuato il richiedente, notavano come lo stesso apparisse subito agitato e molesto, probabilmente anche ubriaco.

Nella fase di identificazione il giovane si dimenava, proferiva frasi minacciose nei confronti dei poliziotti; nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il ragazzo continuava con la sua condotta aggressiva, colpendo addirittura con due calci ed una gomitata uno dei poliziotti.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura, e tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna presso il Tribunale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.