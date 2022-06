2022-64900 – VIE – Compliance Officer H/F

(AGENPARL) – PARIS dom 19 giugno 2022

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d’investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Conformité / Sécurité financière

VIE – Compliance Officer H/F

VIE

24

Non

Direction :

Compliance department responsible for the activities within the area of Financial Crime Compliance (AML/KYC) and Non-financial Compliance (Market Integrity, GDPR, Ethics, Governance, etc.)

Content of the jobs :

• Support Local Compliance Officer, primarily in relation to financial security (AML/KYC – Know Your Customer & onboarding), as well as other areas of compliance such as Market Integrity, Ethics, Governance, GDPR, or any ad hoc requests;

• implementing and performing of the controls within relevant compliance areas

• Investigate alerts and make compliance decisions;

• Update and maintain a compliance risk map, as well as other compliance documents

• perform and report the controls ;

• monitoring of incoming EU regulation from (check of market standards and approach in France or other states);

• preparation of impact analysis of new regulations

• communication with central team in Paris.