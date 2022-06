(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 2 giugno, Garavini (IV): “Democrazia e amicizia tra i popoli antidoto contro le guerre”

La senatrice in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Roma, 2 giu. – “Libertà e pace sono valori fondanti della Repubblica italiana e dell’Unione Europea. Ma gli eventi storici che hanno portato a questo patrimonio democratico, di cui oggi noi possiamo godere, ci insegnano che non dobbiamo darlo per scontato. Il nostro atteggiamento quotidiano deve essere improntato a tutelare le conquiste di chi ha combattuto contro l’oppressione nazifascista. Altrimenti la celebrazione del 2 giugno diventa un puro esercizio retorico”.

“In queste ore assistiamo al ripresentarsi di un conflitto bellico proprio sul continente europeo. In un momento così drammatico, c’è ancora più bisogno di ribadire con forza come il futuro dell’Italia e dell’Europa sia saldamente ancorato ai principi di democrazia, libertà e amicizia tra i popoli”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri, nel suo messaggio in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Barbara Laurenzi

🔊 Listen to this