Usa, Soros dona 1 milione di dollari al gruppo Color Of Change PAC per definanziare la polizia in mezzo a un’ondata di criminalità

(AGENPARL) – Roma, 26 luglio 2021 – Secondo i registri federali, il miliardario finanziere George Soros ha diretto 1 milione di dollari a un gruppo di sinistra che cerca di tagliare i fondi ai dipartimenti di polizia di tutto il paese.

Soros ha inviato i fondi a Color Of Change PAC il 14 maggio, secondo i documenti della Federal Election Commission (FEC), che è stato riportato dal Washington Free Beacon durante il fine settimana. Il contributo è stato il più grande contributo politico fornito da Soros durante il ciclo elettorale del 2021.

Color Of Change, che si definisce come un gruppo di giustizia razziale, ha spesso chiesto la conduzione di una campagna online per tagliare i fondi ai dipartimenti dopo la morte di George Floyd e Breonna Taylor.

Una petizione sul sito web del gruppo recita : “PRENDERTI AZIONI: definanzia la polizia e investi nelle comunità ora” e “investi nelle comunità nere … defund la polizia”.

«Gli omicidi di George Floyd e Breonna Taylor e tanti altri per mano della violenza della polizia ci hanno lasciato tutti indignati, ma il nostro movimento è più forte che mai», si legge nella petizione che è circolata l’anno scorso», aggiungendo: «Ora tocca a noi ritenerli responsabili, spingere per ulteriori cambiamenti sistemici e non perdere lo slancio necessario per cambiare per sempre l’istituzione della polizia».

Quando il consiglio comunale di Minneapolis la scorsa estate ha preso in considerazione lo smantellamento del suo dipartimento di polizia tra le manifestazioni e le rivolte di Black Lives Matter, il capo di Color of Change Rashad Robinson ha rilasciato una dichiarazione a sostegno della mossa.

«La polizia è un’istituzione violenta che deve finire», ha detto. «Immaginiamo un Paese in cui ci siano abbastanza soldi per educare i nostri figli, curare i nostri malati e aiutare coloro che sono finanziariamente instabili. Definanziando la polizia consente questa visione».

Mentre il movimento ha perso una quantità significativa di sostegno pubblico e politico nell’ultimo anno a causa di un picco significativo di crimini violenti nelle principali aree metropolitane, un direttore della campagna di Color of Change ha dichiarato a un giornale a giugno che non vogliono più polizia o prigioni.

«Stiamo dicendo che dobbiamo investire nelle nostre comunità e nelle cose che mantengono le nostre comunità davvero sicure», ha detto Malachi Robinson, il direttore, in un’intervista con il Brooklyn Reader. «Questo movimento chiede una rivisitazione della sicurezza pubblica, stiamo dicendo niente più polizia e niente più carcerazioni di massa», ha aggiunto.

Nel 2019, il braccio di raccolta fondi di lunga data di Soros, le Open Society Foundations, ha fornito più di $ 1 milione a Color of Change in diverse donazioni, secondo il sito web della fondazione.

Una delle donazioni, secondo Open Society, è stata progettata per «sostenere la difesa dei tribunali e della responsabilità del governo e lo sviluppo di relazioni per la difesa della giustizia razziale».

Dalla scorsa estate, i crimini violenti tra cui omicidi, stupri e rapine sono aumentati in un certo numero di grandi città, portando alcuni politici che in precedenza avevano sostenuto il movimento a cercare pubblicamente di prendere le distanze da esso. L’opinione pubblica sul movimento sembra essersi inasprita, con un sondaggio condotto a maggio che mostra che solo il 18% degli intervistati sostiene il definanziamento dei dipartimenti di polizia.