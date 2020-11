Usa, Ron Klain ribadisce la promessa di Biden di imporre il mandato di maschera a livello nazionale. «Guarda, adesso non è il presidente»

(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2020 – Durante la trasmissione di domenica di “Meet the Press” della NBC, Ron Klain, l’ex vicepresidente Joe Biden scelto come capo dello staff della Casa Bianca, ha segnalato che un mandato di maschera a livello nazionale sarebbe stato imminente in una nuova amministrazione Biden.

Klain ha sostenuto nel frattempo che i governi statali dovrebbero imporre mandati di maschera.

«È una situazione molto grave. A settembre, l’allora candidato Joe Biden ha avvertito che l’America sarebbe andata verso un inverno molto buio se l’amministrazione non avesse intensificato la sua azione. E il primo giorno lavorativo della sua transizione lunedì di questa settimana, il presidente eletto si è incontrato con la sua task force COVID e ha rilasciato una dichiarazione pubblica in seguito in cui ha invitato tutti gli americani a mascherarsi. Ha esortato i governatori a imporre ora mandati di mascheramento e ha ribadito il fatto che quando diventerà presidente, ne imporrà uno su base nazionale».

«Guarda, adesso non è il presidente», continuò Klain. «Non c’è molto che Joe Biden possa fare in questo momento per cambiare le cose se non per ribadire il messaggio che hai sentito dal dottor Osterholm, che è che tutti gli americani e i nostri governi statali e locali devono intensificare subito. Se il presidente e l’amministrazione non guideranno, è da lì che deve venire la leadership. Questo cambierà il 20 gennaio. Ma in questo momento, abbiamo una crisi che sta peggiorando. Sai, non avevamo mai avuto un giorno con 100.000 casi in un solo giorno fino alla scorsa settimana. Entro la prossima settimana, potremmo vedere 200.000 casi in un solo giorno. Quindi, le cose stanno peggiorando molto, Chuck».

President-elect Biden’s incoming chief of staff urges the Trump admin. to begin working on a presidential transition so that “nothing drops in this change of power” that would jeopardize the incoming admin.'s ability to distribute a coronavirus vaccine. https://t.co/b3kQINYvir — NBC News (@NBCNews) November 15, 2020

