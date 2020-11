USA, LA RESISTENZA E’ INIZIATA. AGGIORNATO IL SOFTWARE IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI…

(AGENPARL) – Roma, 08 novembre 2020 – “Crediamo che queste persone siano ladri. Le macchine delle grandi città sono corrotte. Questa è stata un’elezione rubata. Il miglior sondaggista britannico ha scritto stamattina che si trattava chiaramente di elezioni rubate, che è impossibile immaginare che Biden abbia superato Obama in alcuni di questi stati”, lo ha dichiarato Donald Trump, presidente degli USA su twitter.

A questo punto sembra che sia iniziata la resistenza. Il 2020 sarà ufficialmente l’anno peggiore della storia moderna. Una pandemia prodotta in Cina e usata dai Democratici e dai media per creare isteria nel pubblico portando milioni di schede elettorali non richieste inviate agli americani in tutto il paese. Questo processo è stato totalmente abusato e il “conteggio” è continuato fino a quando non sono state conteggiate sufficienti schede che mostrano l’ex vicepresidente Joe Biden in testa in diversi stati chiave del campo di battaglia.

L’incubo è peggiorato sabato mattina quando i media corporativi e di sinistra hanno unito le forze per annunciare Biden come “Presidente eletto”. Questi titani dei media hanno trascurato le accuse sbalorditive di frode degli elettori il giorno delle elezioni e il fatto che il conteggio dei voti stava continuando in diversi stati.

Nonostante l’annuncio unanime dei media, resta il fatto che queste elezioni sono controverse e che la campagna di Trump e il Partito Repubblicano stanno perseguendo sfide legali in tutto il Paese. Ad esempio, in Wisconsin e Georgia, verranno condotti i riconteggi. In Pennsylvania e Arizona, si stanno ancora contando i voti che potrebbero consegnare quegli stati al presidente Trump.

Sfortunatamente, i mezzi di informazione non sono interessati alla verità e non hanno alcun interesse a scoprire le vere frodi degli elettori. Il loro principale interesse è dichiarare Biden vincitore e rimuovere il presidente Trump dalla Casa Bianca.

Questa imbroglio corrotta include non solo i grandi media, ma anche la grande tecnologia, i sondaggisti, Wall Street, Hollywood, una serie di interessi speciali, i democratici e il patetico gruppo di repubblicani Benedict Arnold coinvolti nel Lincoln Project.

Per mostrare il loro sostegno a Biden, la conferenza stampa del presidente giovedì che contesta i risultati delle elezioni non è stata coperta dalla maggior parte delle reti di notizie. I suoi tweet vengono regolarmente censurati da Twitter. Le sue dichiarazioni elettorali non ricevono molta attenzione e la conferenza stampa della sua campagna a Filadelfia sabato è stata quasi totalmente ignorata dai media ormai schierati su Biden.

In quella conferenza stampa, funzionari di Trump, come l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, hanno mostrato prove di frodi elettorali e hanno prodotto osservatori dei sondaggi a cui è stato impedito di osservare il lavoro dei funzionari elettorali. Questo non era esclusivo della Pennsylvania, poiché gli osservatori della campagna di Trump hanno affrontato l’opposizione illegale in tutto il paese.

Mentre i media demonizzavano Trump e promuovevano Biden, Project Veritas stava facendo il lavoro che facevano i giornalisti. Hanno prodotto una serie di video che mettono in evidenza gli informatori del servizio postale degli Stati Uniti (USPS) in stati come Pennsylvania, Michigan e Nevada. Questi coraggiosi dipendenti della USPS hanno evidenziato attività illegali come retrodatare le schede elettorali e gestite in modo improprio le schede bianche che erano state inviate a indirizzi sbagliati.

Naturalmente, i mezzi di informazione non avevano alcun interesse a riferire sulle straordinarie scoperte del Progetto Veritas. È anche esasperante, ma non sorprendente, che i media siano molto indifferenti al software di voto che ha subito un “problema tecnico” nel Michigan che ha portato migliaia di elettori di Trump a essere conteggiati a Biden. L’errore è stato scoperto in una contea del Michigan, ma il software, realizzato da Dominion Systems, è stato utilizzato in tutto lo stato.

Questo stesso software è stato utilizzato in Georgia e i lavoratori hanno riferito che un misterioso aggiornamento del software è stato effettuato la notte prima delle elezioni. In due contee, Spalding e Morgan, le macchine per il voto si sono bloccate la mattina delle elezioni. Secondo un funzionario elettorale, Marcia Ridley, supervisore delle elezioni presso il Consiglio elettorale della contea di Spalding, i problemi sono stati causati dal misterioso aggiornamento del software. Ha detto: “Questo è qualcosa che non fanno mai. Non li ho mai visti aggiornare nulla il giorno prima delle elezioni”.

Tutte queste incredibili rivelazioni non hanno portato a quasi nessuna curiosità giornalistica da parte della “Fake News”, che è troppo impegnata a celebrare la “vittoria” di Biden.

Un altro potenziale problema con i risultati elettorali si è verificato negli stati che hanno segnalato una massiccia “scarico” ​​nelle prime ore del mattino di mercoledì. Questa controversia, insieme ad altri potenziali problemi, ha portato il presidente dell’Assemblea del Wisconsin Robin Vos a dirigere il Comitato per le campagne e le elezioni dello stato a “usare i suoi poteri investigativi ai sensi della SS 13.31 del Wisconsin per rivedere immediatamente come le elezioni sono state gestite. Con le preoccupazioni che emergono per lo scarico per corrispondenza e le frodi degli elettori, i cittadini del Wisconsin meritano di sapere che il loro voto è stato contato”.

Congratulazioni a Speaker Vos per aver avviato un’indagine. È curioso che in Wisconsin, Georgia, Michigan e altri stati, i voti per il candidato al Senato degli Stati Uniti del Partito Democratico fossero di gran lunga inferiori a quelli ricevuti da Biden. Al contrario, i totali dei voti del presidente Trump rispecchiano da vicino ciò che i candidati repubblicani al Senato degli Stati Uniti hanno ricevuto. Se fossero rimasti dei veri giornalisti, avrebbero avviato un’indagine e chiesto perché la discrepanza?

Purtroppo, i media stanno correndo per incoronare Biden il prossimo presidente e respingere le legittime domande elettorali. Come ha osservato il presentatore del talk show Mark Levin, “ci sono più prove di frode degli elettori di quante siano mai state prove di collusione con la Russia … Quindi quelli che continuano a dire, vediamo le prove, dove diavolo sei stato negli ultimi quattro anni?”

Con i media, i repubblicani e i democratici dell’establishment che chiedono agli americani di “unirsi” attorno al cosiddetto “presidente eletto”, Levin ha rilasciato una risposta aspra: “Faccio parte della nuova resistenza, Dio non voglia se il nostro presidente non lo fa vincere … non mi unisco attorno a [Biden] più di quanto loro si siano uniti attorno al nostro uomo. “

Levin ha ragione sul bersaglio. Se Biden assume la Casa Bianca in queste circostanze discutibili, dovrebbe ricevere da conservatori e repubblicani lo stesso trattamento che il presidente Trump ha ricevuto dalla sua moltitudine di oppositori politici. Dovrebbe essere lanciata una resistenza politica contro Biden e tutte le forze disoneste che lo hanno sostenuto.

A Trump non è stato concesso un momento di riposo durante il suo mandato. Non c’era luna di miele, nessun bipartitismo e nessuna accettazione della sua presidenza da parte della sua opposizione. Ha sopportato tentativi di colpo di stato, un falso impeachment, un’isteria Covid-19 progettata per danneggiare l’economia e un processo elettorale fraudolento che ha portato a milioni di schede elettorali non richieste in tutto il paese.

Forse i nemici del presidente lo hanno sconfitto con questo ultimo stratagemma, ma i suoi sostenitori non devono mai dimenticare quello che ha dovuto subire. È più che giusto e giusto che un presidente Biden venga trattato esattamente nello stesso modo.