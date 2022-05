(AGENPARL) – Roma, 10 maggio 2022 – Il presidente degli USA, Joe Biden, ha incolpato il presidente russo Vladimir Putin per l’ultimo aumento dei prezzi del gas, suggerendo che il leader straniero avesse emanato una “tassa sul gas” sull’America invadendo l’Ucraina.

Biden ha parlato di come nel 2021 il mercato delle auto usate fosse artificialmente alto a causa della carenza di chip per computer disponibili.

«Quest’anno abbiamo un problema simile, ma è a causa dell’energia a causa della tassa sul gas di Putin», ha detto, descrivendo la tassa come «la sua tassa sul gas che ha causato una tale perturbazione nei mercati petroliferi di tutto il mondo».

La media nazionale AAA per un gallone di gas è ora di $ 4,574, battendo il record precedente stabilito all’inizio di marzo.

Il presidente ha parlato dei prezzi elevati del gas durante una raccolta fondi politica lunedì sera.

Biden si è lamentato del fatto che l’inflazione fosse un «problema incredibilmente difficile», ma non ha offerto soluzioni specifiche per affrontare i prezzi elevati del gas.

Ha proposto una maggiore spesa pubblica per la ricerca e lo sviluppo, indicando che aiuterebbe a ridurre l’inflazione.

«Il punto generico è che dobbiamo investire in noi stessi, investire nelle nostre persone, in modo che possiamo, di fatto, continuare a guidare il mondo su tutte le cose che sono così – ci sono così tante incredibili opportunità non solo per noi ma per il resto del mondo», ha concluso.