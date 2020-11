USA , FUNZIONARIO ELETTORALE DELLA CONTEA PA AMMETTE CHE GLI SCRITATORI HANNO VIOLATO LA LEGGE STATALE

(AGENPARL) – Roma, 08 novembre 2020 – Il direttore del consiglio elettorale della contea di Bucks, in Pennsylvania, Tom Freitag, ha ammesso a Project Veritas che un membro del seggio ha violato la legge statale e federale quando le schede viziate sono state gettate nella spazzatura fuori dall’ufficio elettorale.

Alcune delle schede elettorali scoperte dai giornalisti del Progetto Veritas avevano scritto “VIZIATO” con un pennarello indelebile. Altri avevano le firme degli elettori sulla scheda elettorale e / o sulle buste. La maggior parte di loro erano pezzi, come se i lavoratori del sondaggio li avessero anche strappati in varie direzioni. Ci sono state però alcune votazioni intere.

Freitag è stato affrontato dopo che Project Veritas ha scoperto un numero di schede elettorali gettate in due sacchi della spazzatura. Secondo Freitag, tutte le schede viziate devono essere trattenute per 22 mesi, non gettate nella spazzatura.

“Quindi, giusto per ribadire, questo sembra un voto ufficiale e le regole non sono state seguite correttamente, giusto?” ha chiesto il giornalista.

“Questo è quello che sembra”, ha detto Freitag mentre esaminava una scheda elettorale completa.

Secondo Freitag, i lavoratori del seggio potrebbero non essere a conoscenza della “legge nuova di zecca” o non capirla.

“Chiunque fosse il giudice delle elezioni non l’ha fatto correttamente”, ha confermato Freitag. “Il lavoratore del seggio non avrebbe dovuto gettarlo nella spazzatura”.

Anche se non ha detto se fosse legale o meno cestinare le schede viziate, ha detto che “dovrebbero essere rispedite a noi così possiamo trattenerle, perché credo siano 22 mesi”.

Dopo che il voto è stato archiviato per due anni, Freitag ha detto che alla fine è stato fatto a pezzi.

È interessante notare che un addetto al seggio di nome Amy ha ammesso che dovrebbero mantenere tutte le schede viziate in modo che possano essere archiviate.

“Così diventano viziati e scrivono ‘viziati’ su di loro e finiscono in una borsa ‘viziata’ che viene tenuta nel magazzino dopo il giorno delle elezioni per un periodo di tempo”, ha spiegato. “E ho parlato con qualcuno. Credo che in tre anni dovremo tenerli stretti e poi nulla viene buttato via. Credo che dopo il periodo vengano distrutti, ma non ne sono sicuro al 100%”.

BREAKING: Bucks County, Pennsylvania Board of Elections Director Tom Freitag CONFIRMS Spoiled Ballots Were Illegally Handled And Destroyed

“The poll worker should not have thrown it in the garbage”

“Whoever was the judge of elections, didn’t do it correctly.” #SpoiledBallots pic.twitter.com/1CJ0WU99SU

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 7, 2020