“Giustizia per Davide Giri”: è lo striscione esposto sul palco della 23esima edizione di Atreju 2021 in corso a Piazza Risorgimento a Roma dai militanti di Gioventù Nazionale per ricordare lo studente italiano ucciso a New York. Sul palco, insieme a loro, anche il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La platea ha poi osservato un minuto di silenzio in memoria di Giri.

🔊 Listen to this