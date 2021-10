(AGENPARL) – Roma, 19 ottobre 2021 – «Aumentano le segnalazioni di infezioni ripetute mentre gli esperti avvertono che la prevalenza tra gli alunni delle scuole mette a rischio le persone anziane», scrive The Guardian.

Con l’aumento delle infezioni da Covid-19 in Inghilterra, le persone segnalano sempre più di aver contratto Sars-CoV-2 per la seconda o addirittura la terza volta.

Una nuova analisi ha suggerito che gli individui non vaccinati dovrebbero aspettarsi di essere reinfettati con Covid-19 in media ogni 16 mesi.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, gli scienziati avvertono che tali reinfezioni potrebbero aumentare l’onere per il SSN , alcuni chiedono l’estensione del programma di vaccinazione a tutti gli scolari, comprese due dosi per gli adolescenti.

“Se hai una prevalenza di alto livello e una frequente esposizione al virus, come nelle scuole, vedrai sempre più persone reinfettarsi nonostante siano state vaccinate due volte”, ha affermato Stephen Griffin, professore associato di virologia. presso l’Università di Leeds.

In questo periodo dell’anno scorso, l’ipotesi era che, sebbene potessero verificarsi reinfezioni, ciò fosse relativamente raro , con solo due dozzine circa registrate in tutto il mondo.

Ora sappiamo che l’immunità naturale a Sars-CoV-2 inizia a diminuire nel tempo. Uno studio danese ha suggerito che gli under 65 avevano una protezione di circa l’80% per almeno sei mesi, mentre gli over 65 avevano una protezione solo del 47%.

L’arrivo della variante Delta ha ulteriormente complicato la situazione.

“Certamente negli operatori sanitari che abbiamo studiato, ci sono molte persone che avevano livelli di anticorpi moderatamente decenti che sono stati, in alcuni casi, precedentemente infettati e vaccinati con doppia dose, che hanno contratto infezioni sintomatiche”, ha affermato. Danny Altmann, professore di immunologia all’Imperial College di Londra.

“Penso che sia molto più comune dei tipi di numeri a cui eravamo abituati prima”.

I dati dell’ONS pubblicati il ​​6 ottobre affermano che tra i 20.262 britannici risultati positivi al Covid-19 tra luglio 2020 e settembre 2021, ci sono state 296 reinfezione – definite come un nuovo test positivo 120 giorni o più dopo un primo test positivo iniziale – con una media tempo (mediano) di 203 giorni tra i test positivi.

Tuttavia, il rischio di reinfezione sembra essere stato più elevato da maggio 2021, quando Delta ha assunto il ruolo di variante predominante.

Ulteriori dati dagli Stati Uniti, dove vari stati hanno iniziato a monitorare e riferire sui tassi di reinfezione, supportano l’idea che esiste un rischio sostanzialmente più elevato di reinfezione con Delta.

In Oklahoma , che ha una popolazione di circa 3,9 milioni, a settembre sono state segnalate 5.229 reinfezione (equivalente a un tasso di reinfezione di 1.152 per 100.000) e le reinfezione sono aumentate del 350% da maggio.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) definiscono la reinfezione come un caso confermato in laboratorio di Covid-19 che si verifica 90 giorni o più dopo un caso precedentemente confermato in laboratorio.

La dottoressa Nisreen Alwan, professore associato di sanità pubblica, presso l’Università di Southampton, ha dichiarato: “Con l’aumento dei livelli di infezioni da Sars-CoV-2 nel Regno Unito, molti di noi sono personalmente consapevoli dei bambini e degli adulti che sono stati reinfettati, a volte dopo un periodo relativamente breve dalla prima infezione.

“Non sappiamo ancora molto sui fattori di rischio per la reinfezione, ma l’ipotesi teorica che una volta che tutti i giovani l’avranno presa, la pandemia sarà finita sta diventando sempre più improbabile”.

Per aiutare a rispondere a questa domanda, il professor Jeffrey Townsend e i colleghi della Yale University School of Medicine hanno analizzato la reinfezione nota e i dati immunologici di altri coronavirus, compresi quelli che causano Sars, MERS e raffreddore comune.

Combinando questo con anticorpi e altri dati immunologici di persone che si erano riprese da Sars-CoV-2, sono stati in grado di modellare il rischio di reinfezione da Covid-19 nel tempo.

La ricerca, pubblicata su The Lancet Microbe , ha suggerito che le reinfezioni sarebbero diventate sempre più comuni man mano che l’immunità diminuiva, in particolare quando il numero di infezioni era alto.

“Se non avessimo avuto controlli sulle infezioni, nessuno si sarebbe mascherato o distanziamento sociale, non ci sarebbero stati vaccini, dovremmo aspettarci una reinfezione su un arco di tempo compreso tra tre mesi e cinque anni, il che significa che la persona media dovrebbe aspettarsi di contrarre il Covid ogni tre mesi per cinque anni”, ha detto Townsend.

Sebbene i vaccini stiano sopprimendo il livello di infezioni, lunedì il Regno Unito ha riportato 49.156 casi di Covid, la cifra più alta da metà luglio. I tassi sono più alti tra gli studenti delle scuole secondarie, con una stima dell’8,1% di questo gruppo che si ritiene abbia avuto il Covid-19 nella settimana terminata il 9 ottobre.

“Se gli permetti di impazzire in qualsiasi fascia di età, allora si scatena in tutte le fasce di età”, ha detto Townsend.

“Le principali implicazioni sono che se non sei stato vaccinato, dovresti essere vaccinato, e se sei stato infettato, dovresti andare avanti e farti vaccinare comunque, perché ciò estenderà la durata della tua protezione”.

Griffin ha dichiarato: “Se non si reprime la prevalenza [negli scolari], si otterrà la diffusione dell’infezione e forse la reinfezione, che si diffonderà quindi potenzialmente ai genitori i cui vaccini potrebbero essere in calo, e in modo più critico ai nonni e clinicamente”. persone vulnerabili.”