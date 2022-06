Uff. Stampa M5S CR FVG – “Preoccupa mancata tutelaRisorgive Venchiaruzzo”

(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.





COMUNICATO STAMPA

Capozzella – Centis – Bidoli: “Preoccupa mancata tutela Risorgive Venchiaruzzo”

“Condividiamo le preoccupazioni dell’Associazione Naturalistica Cordenonese (ANC) rispetto al degrado e alla mancata tutela delle Risorgive del Venchiaruzzo”. Lo affermano i consiglieri regionali Mauro Capozzella (MoVimento 5 Stelle), Tiziano Centis (Cittadini) e Giampaolo Bidoli (Patto per l’Autonomia), che hanno incontrato il presidente dell’Associazione, Giuseppe Brun, e il naturalista Gabriele Stefani.

“La riduzione della Zona Speciale di Conservazione agli attuali 261 ettari e il progressivo abbassamento della guardia a livello di normative regionali e di strumenti di pianificazione comunale, come denuncia l’ANC, hanno portato a un maggiore sfruttamento del territorio, con taglio di piante e uso di pesticidi, con la conseguenza di minare la biodiversità e di distruggere aree boschive” sottolineano i consiglieri regionali.

“Secondo l’Associazione, oltre un quarto della superficie protetta è irrimediabilmente perduta, ed è urgente intervenire per evitare di intaccare quanto rimane delle Risorgive – continuano gli esponenti di M5S, Cittadini e Patto -. La ANC si è già confrontata con il Comune di Cordenons e intende attivarsi a tutti i livelli, fino al Parlamento Europeo, per tutelare l’area”.

“Il nostro obiettivo – concludono Capozzella, Centis e Bidoli – è riportare il tema al centro del dibattito anche a livello regionale, dopo anni in cui il problema è stato sostanzialmente ignorato. Occorre agire tempestivamente, prima che il patrimonio naturalistico delle Risorgive del Venchiaruzzo venga perso per sempre”.

