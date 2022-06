(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 [Image]

UE, BARTOLO (S&D): NASCONO OGGI GLI STATI UNITI DELLE ISOLE EUROPEE

«La risoluzione approvata oggi in Parlamento a larghissima maggioranza accende un faro sulle isole e sulle difficoltà che milioni di cittadini europei vivono nel quotidiano sotto vari aspetti: dai trasporti alla sanità. È come se si creasse un nuovo Stato Membro formato dalle isole europee». Lo dice l’eurodeputato Pietro Bartolo (S&D) dopo il sì, oggi, del Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo, alla risoluzione “Isole dell’Ue e politiche di coesione”.

«Conosco bene quali sono le difficoltà e i limiti determinati dall’insularità, essendo nato e cresciuto in una piccola Isola, Lampedusa, e in una regione, la Sicilia, circondata anch’essa dal mare. Sarebbe sbagliato dire che l’Europa finora si è disinteressata delle isole, così non è. Questa risoluzione richiede alle politiche europee qualcosa di più: una visione specifica per le isole e la creazione di un “patto” tra le isole. È come se oggi avesse preso vita l’idea di Stati Uniti delle Isole europee. Un modello che ci piace, sulla strada dell’Europa del futuro che immaginiamo quella degli Stati Uniti d’Europa. Non è esagerato dire che oggi è un giorno importante per milioni di cittadini delle isole e per tutta l’Europa».

Ricevi questo messaggio perché il tuo indirizzo mail fa parte della nostra

Contatti

🔊 Listen to this