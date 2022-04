(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Ucraina: Delrio (Pd), Sostegno a Guterres, sforzo per alternativa alle armi

Corridoi umanitari e rilancio dei negoziati: sosteniamo lo sforzo di Antonio Guterres oggi in missione a Mosca.

Può e deve esserci una strada alternativa alle armi per la soluzione del conflitto scatenato dalla Russia

Se vuoi la pace, lavora per la pace

