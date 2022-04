(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Trasporti: Porchietto (FI): PE contro abolizione completa motori a combustione, é vittoria di Forza Italia

“Oggi dal Parlamento Europeo arriva un segnale di buon senso e nella direzione che auspicavamo da tempo come Forza Italia e come PPE. La Commissione Trasporti si è infatti pronunciata a favore del principio di neutralità tecnologica e non dell’elettrico tout court per l’abbattimento delle emissioni e soprattutto si è aperto uno spazio contro l’abolizione completa dei motori a combustione a partire dal 2035. Il parere approvato prevede un impegno di riduzione emissioni per le nuove immatricolazioni del 90% e non più del 100%. Il lavoro fatto dalla Commissione è stato encomiabile: si mette al primo posto l’abbattimento delle emissioni a prescindere dalla tipologia di alimentazione, senza la rigida fossilizzazione sull’elettrico che, pur rappresentando un’opportunità che come Italia dobbiamo saper cogliere, porta con sé anche grossi rischi di tenuta per la nostra filiera, senza considerare il tema della dipendenza nelle sue forniture dall’economia cinese. Si tratta di una vittoria politica importante per noi, ma soprattutto di un risultato oggettivo per la filiera automotive italiana, spina dorsale della nostra manifattura nazionale che è necessario come istituzioni tutelare.”

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia e Responsabile Attività Produttive del partito azzurro.

