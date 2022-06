Torneo Giovanile Nazionale – Trento

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022

VITTORIE PER L. STAURENGO E E. ZAMBON – Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 si è disputato a Trento, presso l’impianto sportivo Gruppo Sportivo Argentario A.S.D., il 4° Torneo Giovanile Nazionale, categorie Under 13/15/17/19, femminile e maschile.

Il torneo è stato condotto dalla Giudice di Gara Eleonora Zordan, gli incontri sono stati diretti dagli arbitri federali Yuri Marangoni e Vito Musio; presenti alla Cerimonia di Premiazione, i Consglieri Federali Federica Rodella e Massimo Matteazzi.

Questi i risultati:

GIOVANILE MASCHILE – Il vicentino Lorenzo Staurengo (Vi/Pegaso) conquista la vittoria superando in finale il compagno di squadra Gioele Comerio. per 3/0. Terzo posto per l’under 13 Gioele Reniero (Vi/Pegaso) che supera per 3/2 al termine di un combattuto incontro il compagno di squadra Riccardo Montagna.

Classifica finale – Giovanile maschile

1 STAURENGO, Lorenzo U17

2 COMERIO, Gioele U17

3 RENIERO, Gioele U13

4 MONTAGNA, Riccardo U17

5 COFLER, Giacomo U17

6 TONIDANDEL, Amedeo Giulio U17

7 BORSO, Giovanni U17

8 CARIOLATO, Benedetto U17

9 ROSSATO, Alex U17

10 UDERZO, Dorian U17

11 PAROLARI, Massimo U15

12 LORENZI, Pietro U19

13 TORRESAN, Mirko U15

14 COFLER, Matteo U13

15 PENASA, Leonardo U15

16 DE MUNARI, Alberto U19

17 PISETTA, Leonardo U15

18 MONTAGNA, Giulio U13

19 DAPRÀ, Giovanni U15

20 GROPPO, Giordano U17

21 CATELAN, Carlo U15

22 SODINI, Stefano U13

23 CHINI, Leonardo U13

24 VALLE, Igor U13

GIOVANILE FEMMINILE – La vicentina Elisa Zambon (Vi/Pegaso) sale sul gradino più alto del podio chiudendo al primo posto il girone; secondo posto per l’under 15 trentina Beatrice Filippi (Tn/Argentario), terzo la vicentina Mery Vigolo (Vi/Pegaso).

Classifica finale – Giovanile femminile

1 ZAMBON, Elisa U19

2 FILIPPI, Beatrice U15

3 VIGOLO, Mery U19

4 GASPARINI, Asia U19

5 GASPARINI, Sara U15

