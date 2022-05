(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Termovalorizzatore, Ferrara (M5S): “Su inceneritore Calenda prende lucciole per lanterne”

Roma, 19 Maggio 2022 – “Carlo Calenda vuole sostenere e dare luce al termovalorizzatore di Gualtieri; dice di volerlo sostenere a spada tratta. Si sta battendo strenuamente per difendere una propria affermazione o un comitato di interessi? Fa sorridere che lanci queste incaute affermazioni a margine di un convegno sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio quel Piano che esclude dai finanziamenti queste tecnologie vecchie ed obsolete, oltre che inquinanti. Ancora più comico è il fatto che queste affermazioni le faccia il giorno dopo che la Commissione UE e la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo hanno disposto, per le aziende che inceneriscono i rifiuti urbani, il pagamento, a partire dal gennaio 2026, di quote di CO2 corrispondenti alle emissioni dell’impianto nell’ambito del sistema europeo.

Insomma, Calenda prende l’autostrada contromano ma soprattutto scambia lucciole per lanterne”.

Lo dichiara, in una nota, il Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina e Consigliere M5S Paolo Ferrara.

