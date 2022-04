(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 TEATRI D’AUTORE, LA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI I GEMELLI

IN SCENA A PERGOLA GIOVEDÌ 28 APRILE E A MACERATA FELTRIA IL 29 APRILE

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e realizzata con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, propone un doppio appuntamento con lo spettacolo I gemelli, tratto dalle commedie di Plauto e Goldoni nell’originale riscrittura di Carlo Boso per Compagnia Romantica e CTU Cesare Questa.

Giovedì 28 aprile l’appuntamento è al Teatro Angel Dal Foco di Pergola e il 29 aprile al Teatro Battelli di Macerata Feltria, nella stagione organizzata con il CTU Cesare Questa dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Dopo il successo internazionale di Otello la rinnovata collaborazione tra Compagnie Romantica e CTU Cesare Questa riporta la Commedia dell’Arte nei palcoscenici delle Marche. Zanetto, ricco e sciocco bergamasco, arriva a Venezia per incontrarsi con la sua futura sposa, la giovane Rosaura. Il caso vuole che nello stesso periodo anche Tonino, suo fratello gemello, si trovi a Venezia in fuga in seguito a un tragico incidente. Con un ritmo incalzante fatto di equivoci e peripezie si approderà ad un finale tragicomico per il massimo divertimento del pubblico.

“La scelta del celebre testo di Goldoni – afferma Michele Pagliaroni, direttore artistico del CTU Cesare Questa – intende portare in superficie alcune ispirazioni della grande tradizione del teatro comico italiano, legate a doppio filo con la commedia plautina, in una sorta di invito (contro)riformista a riportare la Piazza nei nostri teatri.”

“Nello scrivere e dirigere l’opera teatrale I gemelli – afferma Carlo Boso – ho voluto dar vita, in accordo con gli interpreti, a uno spettacolo che si posizionasse – per meglio potersi integrare – tra il teatro popolare praticato da Plauto, la Commedia dell’Arte (che tanto ha contribuito a rendere famoso il teatro italiano nel mondo) e il teatro borghese, tipico della riforma avviata da Carlo Goldoni. Un’opera eminentemente popolare dunque che fa riferimento ai Menecmi di Plauto, agli scenari rinascimentali d Commedia dell’Arte e ai Due gemelli veneziani di goldoniana memoria. L’obiettivo che ci siamo prefissi è dar luogo a una performance teatrale destinata a divertire e nello stesso tempo a invitare il pubblico alla riflessione”.

Il cast dello spettacolo è composto da Michele Pagliaroni, Emanuele Contadini, Erika Giacalone, Alessandro Blasioli, Viviana Simone. I costumi sono di Sonja Signoretti, i combattimenti scenici a cura di Federico Diust e le coreografie di Karine Gonzalez. La produzione è realizzata in collaborazione con Festival Urbino Teatro Urbano e Festival #Piazze.

Inizio spettacolo ore 21.15.

