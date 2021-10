(AGENPARL) – Roma 31 ottobre 2021 – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, domenica si sono accusati a vicenda per la crescente tensione su Taiwan, ma hanno concordato sull’importanza di continuare il dialogo, come hanno dimostrato le dichiarazioni del governo statunitense e cinese.

L’incontro si è svolto a Roma a margine di un vertice del Gruppo dei 20, poiché l’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden sta cercando di gestire l’intensificarsi della concorrenza con Pechino in mezzo a tensioni su più fronti come l’assertività della Cina nelle acque vicine e la crescente pressione che sta piazzando su Taiwan.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Blinken ha espresso le sue preoccupazioni su “una serie” di azioni cinesi, tra cui presunte violazioni dei diritti umani contro la minoranza musulmana uigura nella regione dell’estremo ovest dello Xinjiang, la repressione di Hong Kong, la sua assertività in Oriente e Mari della Cina meridionale, così come Taiwan.

Reuters ha riferito che l’incontro è durato un’ora e che Blinken ha reso “chiarissimo” che Washington si oppone a qualsiasi cambiamento unilaterale da parte di Pechino allo status quo nello Stretto di Taiwan, citando un alto funzionario del Dipartimento di Stato.

Wang, da parte sua, ha detto a Blinken che il “connivente sostegno degli Stati Uniti” alle forze indipendentiste di Taiwan è da incolpare per aver alimentato la tensione, secondo il ministero degli Esteri cinese.

Ha mantenuto la posizione della Cina secondo cui Taiwan è la questione “più sensibile” tra Pechino e Washington e ha avvertito che la questione potrebbe causare danni “generali” ai legami bilaterali se gestita male.

Cresce la preoccupazione per la situazione di Taiwan, che Pechino considera una provincia rinnegata in attesa di riunificazione, se necessario con la forza. La Cina ha inviato un gran numero di aerei militari nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan dall’inizio di ottobre.

Biden, nel frattempo, ha causato costernazione il 21 ottobre con le sue osservazioni secondo cui gli Stati Uniti sono impegnati a difendere Taiwan se la Cina organizza un attacco, una deviazione dalla politica di lunga data di Washington per mantenere ambigua la sua posizione sulla questione.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno rapidamente cercato di minimizzare le osservazioni, sottolineando che non vi era alcun cambiamento nella politica degli Stati Uniti e che Washington è impegnata nella sua politica di “una Cina”, che riconosce Pechino come “unico governo legale della Cina” ma consente legami non ufficiali con Taiwan e assistenza all’isola nel mantenere una sufficiente capacità di autodifesa.

Sottolineando che Taiwan fa parte della Cina, Wang ha invitato gli Stati Uniti a perseguire una politica “vera” di una sola Cina, non una “falsa”, secondo il ministero degli Esteri cinese.

La Cina e Taiwan sono state governate separatamente da quando si sono separate nel 1949 a causa di una guerra civile. Le relazioni si sono deteriorate da quando Tsai Ing-wen, tendente all’indipendenza, è diventata presidente di Taiwan nel 2016.

Nonostante la tensione, Blinken ha allo stesso tempo sottolineato l’importanza di mantenere linee di comunicazione aperte per “gestire responsabilmente la concorrenza” tra le due maggiori economie del mondo, secondo il Dipartimento di Stato.

Ha anche affermato aree in cui i due paesi possono cooperare, come le questioni relative alla Corea del Nord, al Myanmar, all’Iran, all’Afghanistan e alla crisi climatica.

Wang ha detto che vorrebbe impegnarsi con Blinken per gestire le differenze e rimuovere i dubbi.

Blinken sta accompagnando Biden nel viaggio in Italia per il vertice del G-20 e successivamente in Gran Bretagna per il vertice sul clima delle Nazioni Unite.

Mentre l’incontro del G-20 è stato inizialmente visto come una possibile possibilità per Biden e il presidente cinese Xi Jinping di tenere i loro primi colloqui faccia a faccia, Xi ha scelto di rimanere in Cina come ha fatto dall’accelerazione della pandemia di coronavirus.

I due paesi hanno concordato all’inizio di questo mese di tenere un incontro virtuale tra i loro leader entro la fine dell’anno.