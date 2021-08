VIBO VALENTIA Calcinacci derivati da opere di demolizione edile, di lavorazione del marmo, residui di pavimentazione, rifiuti cimiteriali, lapidi e parti di esse, con tanto di mezzo pesante pronto all’opera e non solo. Questo è quanto scoperto dai Carabinieri di Sant’Onofrio (VV) e della Stazione Forestale di Vibo Valentia al termine di un controllo ad un’azienda agricola sita nel cuore delle aree rurali di Stefanaconi. Un quadro paesaggistico perfetto se non fosse per la moltitudine di reati ambientali riscontrati, non limitati tra l’altro alla sola discarica, ma anche alla tenuta degli animali d’allevamento, trovati in condizioni non compatibili con la loro natura poiché custoditi in recinti angusti e in condizioni igienico-sanitarie non ottimali. Per loro è stata subito intimata, da parte dei veterinari dell’Asp, l’immediata pulizia straordinaria e l’adeguamento alla normativa in materia di allevamento. (News&Com)

