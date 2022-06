“Sport per tutti”: il 30 giugno a Roma la presentazione del progetto Uisp

(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 [infografica.jpg]

L’Uisp ha avviato il progetto “Sport per tutti: rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19” (finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Art. 72 del D.Lgs. 117/2017, Annualità 2020), che si realizzerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 città e relative province, insieme ad altri soggetti di cittadinanza attiva, università e rappresentanze sociali.

Il progetto verrà presentato durante una conferenza stampa sui temi dell’Europa e dello sport, con particolare riguardo all’ambiente e all’Agenda 2030, che si terrà a Roma giovedì 30 giugno, dalle 10 alle 13 presso l’Ufficio del Parlamento europeo in via IV novembre 149.

Parteciperanno europarlamentari, rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive italiane, Anci e Forum del terzo settore.

Nelle principali strategie sovranazionali (Agenda 2030, Politica di Coesione 2021-2027, Piano d’azione globale OMS sull’attività fisica per gli anni 2018-2030), lo sport è identificato come un fattore prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità, coesione, e pace.

L’Uisp, coerentemente con tali strategie e con la propria mission, insieme al Forum del terzo settore ha avviato l’iter per la definizione di un parere d’iniziativa del CESE – Comitato Economico Sociale Europeo, adottato il 24 marzo scorso nel corso della 568a sessione plenaria, attraverso il quale si sollecita l’Unione Europea a rendere più visibile ed incisiva la politica comunitaria in materia di sport, includendo, tra l’altro, il tasso di deprivazione sportiva nell’elenco degli indici Eurostat per misurare la deprivazione materiale.

