Dal 12 al 28 maggio 2022

FLORALIA

Acquarelli di Fausta D’Ubaldo

INAUGURAZIONE

Giovedì 12 maggio 2022 – dalle 17:30

Spazio Arti Floreali

Vicolo della Campanella, 42 – Roma

Ingresso libero

La mostra rimarrà aperta dal 12 al 28 maggio con il seguente orario:

dal martedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 11:00 alle 18:00,

domenica e lunedì chiuso

Il 12 maggio Spazio Arti Floreali inaugura la mostra FLORALIA, acquarelli di Fausta D’Ubaldo, ispirata ai Ludi Florales, la festa in onore della dea Flora, dea dei fiori e simbolo di fecondazione e rinascita, che si svolgevano a Roma tra fine aprile ed i primi di maggio, al Circo Massimo. La mostra, che rimarrà aperta fino al 28 maggio, è quasi un inno alla fine della pausa invernale; l’esposizione vuole infatti evocare attraverso le opere in mostra il rapido sbocciare floreale, simbolo dello scorrere del tempo e della rinascita, rappresentata dai frutti.

La forza vitale della natura, in tutta la sua bellezza e potenza, si esprime proprio nei fiori e dipingerli significa immergersi in questo mistero, partecipando alla loro festa. I fiori di Fausta D’Ubaldo, come tutte le tavole a cui lavora, sono immancabilmente dipinti dal vero. All’artista non interessa la riproduzione esatta, vuole raccontare le sue emozioni, ciò che la colpisce in quel momento: un rapporto di luci ed ombre, una sfumatura di colori, il labirinto dei petali… ricreando con modalità artistiche il soggetto che ha davanti a sé.

In tanti anni di lavoro, l’artista è arrivata alla conclusione che la prima cosa per imparare a dipingere sia imparare a vedere e ha messo a punto una serie di tecniche per insegnare una visione di sintesi indispensabile per dipingere dal vero.

Fausta D’Ubaldo, nata a Roma nel 1960, ha trascorso molto tempo della sua infanzia nella casa di campagna dei suoi genitori manifestando fin da allora tre precoci passioni che l’hanno poi accompagnata tutta la vita: le piante, i libri e la pittura. Tre mondi diversi ma che spesso parlano fra loro.

A 18 anni, dopo la maturità classica, è andata in Belgio dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Lovanio ottenendo il diploma in pittura. Durante questo periodo ha vissuto nella casa della raffinata artista tessile Joske Daniels, da cui molto ha potuto imparare.

Tornata in Italia si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Nel 1997 ha incontrato il maestro Pedro Cano e, seguendo i suoi insegnamenti, ha cominciato a usare l’acquarello.

Ha un marito, due figlie ormai adulte e un giardino pieno di fiori che non si stanca mai di dipingere.

Fa parte dell’Associazione Acquarellisti Italiani e ormai da molti anni si dedica anche all’insegnamento della pittura.

Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive.

MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE

2021 Mal di fiori, Roma

2020 BambooRush, Masone, Parma

2019 Verdi Armonie, Museo Canonica, Roma

2018 Mostra Internazionale Fabriano in Acquarello, Fabriano

2017 Mostra Internazionale Fabriano in Acquarello

2017 Solo Acquarello, Galleria la Tartaruga, Roma

2017 Scenografie del film “TRUST” del premio Oscar Danny Boyle

2016 Biennale di Viterbo, Palazzo dei Papi, Viterbo

2016 Mostra Internazionale Fabriano in Acquarello, Fabriano

2015 Verdi, Associazione culturale Il laboratorio, Roma

2015 Quaderni di Viaggio Matera, Galleria Porta Coeli, Venosa

2015 Solo Acquarello, Galleria la Tartaruga, Roma

2015 Arte Expo, Palazzo Cosentini, Ragusa

2014 S.P.Q.R., a cura di Pedro Cano, Galleria la Tartaruga, Roma,

2014 Museo Archeologico di Salonicco, Salonicco

2013 Arte per oggi, Teatro dei Dioscuri, Complesso di Santa Andrea al Quirinale, Roma

2012 Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea, Anticoli Corrado (RM)

2010 Fondazione Pedro Cano Blanca, Mursia, Spagna

2008 Associazione Culturale Regola d’Arte, Firenze

2008 Colori della Maremma, Rocca Aldobrandesca, Capalbio

2008 Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea, Anticoli Corrado (RM)

2007 Associazione Culturale Regola d’Arte, Firenze

2007 Temple University Roma

2006 Sala Consigliare Comunale Ragusa Ibla

2005 Artisti della Carpegna, Palazzo Carpegna Falconieri, Carpegna Pesaro

2004 Temple University Roma

2003 Solo Aquarello, Galleria la Tartaruga, Roma

1996 Mostra G. B. Salvi e Piccola Europa, Palazzo Oliva, Sassoferrato

1996 L’uomo e il lavoro, Centro d’Arte San Giuseppe Artigiano, Roma

1994 La scuola di D’Achille, Le Metamorfosi di Ovidio, Galleria Fidia, Roma /Associazione Abruzzese, Roma / Palazzo dell’Annunziata, Sulmona

COLLEZIONI

Museo Caproni Rovereto, Rovereto (1998); Museo Anticoli Corrado, Roma (2008); Museo Archeologico di Salonicco, Salonicco (2014)

PREMI

1996 Vincitrice di un premio acquisito nella sezione “Pittura e Grafica” alla Mostra G. B. Salvi e Piccola Europa, Palazzo Oliva, Sassoferrato

1995 Vincitrice di un premio acquisto “L’Inferno di Dante”, Università Gabriele D’Annunzio, Facoltà di Architettura, Pescara

Spazio Arti Floreali

Vicolo della Campanella, 42 – 00186 Roma

Sito web: [https://artifloreali.it/spazio/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=0%3d6aR%26I%3d6%26J%3dNX8c%269%3dXEXMX7%26Q%3d28f7uQyLC_OVyj_Zf_NkzU_Xz_OVyj_Yk7BQnB6LwAuIn.ED_OVyj_YkO085E9_OVyj_Yk%260%3d7RxRwX.sAD%26Fx%3dXMZDY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

