(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Solidarietà e inclusione navigano insieme allo sport: al Salone Nautico un evento della Lega Navale italiana

Far conoscere le attività della Lega Navale italiana e promuovere una nautica solidale e aperta a tutti. Questo è stato il cuore del panel dal titolo “La nautica solidale come missione della Lega Navale italiana”, che si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi nell’area del Sommergibile Dandolo.

Alla conferenza, inserita nel programma del Salone Nautico, ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Ambiente, che ha evidenziato l’importanza di favorire processi inclusivi anche nel mondo dello sport.

Presenti tra i relatori l’ex canoista Daniele Scarpa, campione olimpico in coppia con Antonio Rossi nel 1996 ad Atlanta nel K1 1000 metri, e Sandra Truccolo, vincitrice di quattro medaglie paralimpiche (due ori e due argenti) tra Atlanta ’96 e Sydney 2000 e di altrettante medaglie iridate.

Sul palco sono saliti poi anche il campione olimpico di vela a Tokyo 2020, Ruggero Tita, e il canottiere Romano Battisti, argento olimpico a Londra 2012 nel due di coppia e componente dell’equipaggio di Luna Rossa sconfitto lo scorso anno in finale di America’s Cup da Team New Zealand.

Il presidente della Lega Navale italiana, ammiraglio Donato Marzano, ha poi illustrato storia e attività della sua associazione, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di inclusione per le persone con disabilità, e illustrando alcuni eventi organizzati in questo senso nel corso degli anni.

Al termine della conferenza è stato presentato il 1° Trofeo Interzonale “Città di Venezia” di, classe Hansa 303, riservata ad atleti disabili, in programma al Lido di Venezia sabato 25 e domenica 26 giugno.

Venezia, 30 maggio 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7b66b40c-279c-4ef2-b307-20fa79e85673.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/82cf4e96-4955-4da1-8882-cf4e2f1fd9b3.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1dcf520e-ca3b-4e8b-8921-1acedad6bd2c.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/f77e48e4-b5a7-4b3e-aed7-cc7fa1e6908a.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/35097b1a-6f7a-45d6-b1c5-e533c4c579cb.jpg)

