(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

28 giugno 2022

Silver economy, una nuova grande economia – Giovedì alle 10.30 diretta webtv – Intervengono Mandelli, Blangiardo, Letta, Gelmini

Giovedì 30 giugno, alle ore 10.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera, si svolge il convegno “Silver economy, una nuova grande economia – Chi sono, cosa fanno e cosa desiderano i Silver italiani”. Introduce Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera. Intervengono Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, Alberto Brambilla, presidente Centro studi e ricerche itinerari previdenziali, Enrico Letta, segretario Pd, Roberto Mazzotta, ex deputato e presidente Cariplo e Bpm, Vincenzo Paglia, presidente Pontificia accademia per la vita, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio e Associazione 50&Più, Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Conclude Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com5623

