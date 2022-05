(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Sicurezza: Molteni, taser da oggi in altre otto città

Il 30/5 in dotazione anche a Forze Polizia Varese

“Dopo la lunga fase di sperimentazione, è ormai in via di ultimazione il cronoprogramma per la dotazione del taser alle Forze di Polizia di numerosi comuni italiani. Da oggi, la pistola a impulsi elettrici è in dotazione a Prato, Pistoia, Gorizia, Pordenone, Pescara, Treviso, Udine e Sassari. E il 30 maggio arriverà anche a Varese”. Così il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, intervenuto al IX Congresso del Siulp Varese. “Il taser è uno strumento di deterrenza importante, un’arma non letale di difesa e non di violenza, un mezzo che offriamo a donne e uomini in divisa per tutelare la propria incolumità e, per questa via, la sicurezza dei territori e dei cittadini”, ha concluso.

🔊 Listen to this